Zu Besuch in Kevelaer Die Dackel gehen auf kleine Wallfahrt

Am Wochenende gab es eine besondere Wallfahrt in Kevelaer. Der Teckelklub Niederrhein ging mit seinen vierbeinigen Freunden auf Tour. Begleitet wurden sie von Pastoralreferent Frank Ingendae von St. Marien Kevelaer. Ingendae schätzt die Teilnehmerzahl auf 80 Personen. Im Mittelpunkt stand dabei der „beste Freund des Menschen“. Der jüngste Hund war gerade einmal sieben Wochen alt. Die Tiere werden bei dieser Wallfahrt auch gesegnet. „Die Menschen nehmen also den Teil ihres Lebens, den Hund, mit in das Vertrauen auf Gottes Weggeleit“, sagt der Pastoralreferent. Die Wallfahrt drücke die wichtige Beziehung aus, die zwischen Mensch und Hund besteht, erklärt Ingendae. „Die Segnung bringt die Verbindung zu Gott als Schöpfer aller Geschöpfe zum Ausdruck.“