Weinfest am Niederrhein : In vino veritas in Winnekendonk

In vino veritas in Winnekendonk

Winnekendonk Der Samstagabend wurde in Winnekendonk ganz dem Thema Wein und Geselligkeit gewidmet. Denn der Musikverein Winnekendonk lud zum fünften Weinfest ein. Ab 18 Uhr wurde die Veranstaltung mit einem Dämmerschoppen eröffnet.

Der Musikverein spielte die ganze Bandbreite an Unterhaltungsmusik. Dazu konnten sich die Gäste über die edlen Tropfen des Winzers Manuel Brixus-Bölinger von der Mosel freuen. Mit einer vielfältigen Weinkarte kam er den niederrheinischen Weinfreunden sehr entgegen. So gab es nicht nur die älteste Weinsorte, den Riesling, sondern auch einen Dornfelder. Rotwein darf in Deutschland übrigens erst seit 1990 angebaut werden. Zuvor hat Kurfürst Clemens Wenzeslaus im Jahre 1787 den Anbau von Rotwein per Erlass verboten.