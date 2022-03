Veranstaltung zog viele Gäste an : Brunnenleuchten in Kevelaers Innenstadt

Kevelaer Lichteffekte, Nebel, Seifenblasen, Essenstände und Musik sorgten für eine Veranstaltung, die mit allen Sinnen wahrgenommen werden konnte. Gäste und Kevelaerer nahmen das Angebot am Wochenende gleichermaßen an. Das erfolgreiche Konzept soll weitergeführt werden.

Sobald die Sonne untergegangen war, erstrahlte das Zentrum von Kevelaer am Wochenende in bunten Farben. Auch Musik war aus verschiedenen Ecken zu hören. Das diesjährige Brunnenleuchten fand am letzten Märzwochenende statt. Dabei wurden die zahlreichen Brunnen in Kevelaers Innenstadt, unter anderem am St. Klara Platz, im Brunnenhof der Basilika, am Roermonder Platz und am Luxemburger Platz, beleuchtet.