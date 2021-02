Das ist die Bilanz der Franktionsvorsitzenden : Corona prägte auch den Start des neuen Rates in Weeze

Wichtige Amtshandlung war die Verabschiedung des Haushalts. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze Die erste Bilanz der Fraktionsvorsitzenden in der Gemeinde fällt durchaus positiv aus. Die Zusammenarbeit mit dem neuen Bürgermeister laufe recht gut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Das Ergebnis der Wahl war ein echter Paukenschlag. Georg Koenen schlug seinen Kontrahenten Gudio Gleißner von der CDU deutlich. Gleichzeitig verlor die CDU ihre absolute Mehrheit im Rat und hatte zunächst mit sich selbst zu tun, um sich für die Wahlperiode neu aufzustellen. Inzwischen ist es ruhiger geworden, was auch an der Beschränkung durch Corona liegt. Kein Wunder also, dass das Thema auch bei den Fraktionschefs im Fokus steht, wenn sie eine Bilanz der ersten drei Monate ziehen.

Guido Gleißner (CDU) Die CDU-Fraktion Weeze hat nach der Wahl ihre Arbeit aufgenommen und ist handlungsfähig. Gemeinsam mit den anderen Fraktionen wurde eine Liste zur Bildung der Ausschüsse vorgelegt und vom Rat gewählt. Somit sind die Fraktionen gemeinsam mit dem Bürgermeister gut gestartet. Dies ist ein wichtiges Fundament für eine konstruktive Zusammenarbeit. Trotz Corona-Einschränkungen sind wir auch in Krisenzeiten politisch handlungsfähig und treffen Entscheidungen. Dazu gehört natürlich auch eine gewisse Flexibilität wie bei Videokonferenzen oder Sitzungen unter Einhaltung der Hygienevorschriften im kleineren Kreis. Somit konnten die ersten Weichen wie Wegekonzept Vorselaer, Windenergie, neuer Kindergarten sowie neues Wohnbau- und neues Gewerbegebiet gestellt werden.

Jessica Kruchem (Grüne) Direkt nach der Wahl sind die Parteien und der neue Bürgermeister in eine gute Kommunikation gekommen, er unterstützt den offenen Austausch. Es hat sich gezeigt, dass die veränderten Mehrheiten Diskussionen zulassen, die Ausschussbesetzungen sind in einem konstruktiven Prozess vereinbart worden. Wir begrüßen es sehr, dass der neue Ausschuss für Umwelt und Natur gebildet wurde, den unsere Fraktionsvorsitzende leitet. In Zeiten des Klimawandels und ungebremsten Ressourcen- und Flächenverbrauchs bietet dieser die Möglichkeit, schon auf kommunaler Ebene wichtige Weichen zu stellen. Um für den Haushalt eine höhere Zustimmung zu gewinnen, hat der Bürgermeister kritische Punkte einzeln abstimmen lassen, was wir begrüßt haben.

Norbert Thul (SPD) Die Haushaltsplanberatungen waren wegen der hohen Ausgaben schwieriger als je zuvor. Der Haushalt 2021 konnte am 15. Dezember in der Ratssitzung mehrheitlich beschlossen werden. Da hatte die SPD Fraktion an dem Termin festgehalten, wenn auch die Ratssitzung mit den notwendigen Einschränkungen nicht alle Tagesordnungspunkte abarbeiten konnte. Mit dem genehmigten Haushalt ist unsere Verwaltung voll handlungsfähig, und der neue Bürgermeister konnte ohne Hemmnisse ins neue Jahr starten. Dann hat die Pandemie den zweiten Lockdown immer wieder verstärken lassen. Mit dem Bürgermeister ist die Fraktion mittels verschiedener IT-Systeme in Verbindung. So wurden auch alle Ausschüsse mit unserer Zustimmung mehrfach geschoben und finden nun frühestens Ende Februar statt. Damit ist die Politik in Diskussion und Handeln natürlich eingeschränkt.

Frans de Ridder (FDP) Leider haben wir wegen Covid-19 kaum Gelegenheit gehabt, ein Gefühl für die Ratsarbeit in Weeze zu bekommen. Der Anfang verlief sehr positiv, und wir konnten uns gemeinsam mit den anderen Fraktionen auf den Zuschnitt und die Aufteilung der verschiedenen Ausschüsse einigen. Die Zusammenarbeit mit dem neuen Bürgermeister und der Verwaltung gestaltet sich sehr gut.