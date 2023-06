Landpartie am Niederrhein 2023 Farbenfrohe Landpartie am Niederrhein

Farbenfroh wie eine Wildblumenwiese – das ist die Landpartie am Niederrhein. Bei bestem Sommerwetter durch die Landschaft radeln, Pause machen an Orten, wo kreative Menschen die Ergebnisse ihrer Ideen zeigen, Kunst bestaunen, Natur erleben und einen leckeren Imbiss mit einem kühlen Getränk genießen, dieses Konzept zieht seit 2016 viele hundert Besucher an. Ein Geheimnis des Erfolgs ist sicher die Vielfalt der Ausstellungsorte. Genau 20 sind es in diesem Jahr und befinden sich wie üblich in und um Kevelaer herum. Die Veranstaltung verteilt sich auf zwei Wochenenden. Besucher haben auch noch am kommenden Wochenende Gelegenheit, die bunte Vielfalt der Landpartie zu erleben.