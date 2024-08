Benefizparty im Haus am See Mit Schlagern im Einsatz für Goch hilft

Was für ein emotionaler Höhepunkt für Willi Girmes. Als er sein Lied „Wenn der Mond über dem Steintor steht“ anstimmte, stand plötzlich der dort besungene Kultwirt „Benny“ alias Heinz Wißmann mit auf der Bühne. „Heute sind wir alle Gocher“ rief Girmes begeistert den gut 700 fröhlichen Gästen im Haus am See zu. Richtig: im Haus am See. Aus der angekündigten Open-Air-Party war am Ende eine Indoor-Veranstaltung geworden. Das war gut, als gleich zu Beginn ein kräftiger Schauer niederging, forderte den Gästen und Künstlern aber auch einiges ab, denn Temperaturen und Luftfeuchtigkeit im Raum waren mit denen in den Saunakabinen im benachbarten Gochness durchaus vergleichbar.