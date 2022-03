Schülerin aus Kevelaer bei Praktikum beim Stadtmarketing : Auf der Suche nach Fotopoints für Kevelaer

Anne Aretz absolvierte ein Praktikum bei der Stadt Kevelaer. Foto: Stadt/Stadt Kevelaer

Kevelaer Die 15-jährige Anne Aretz besucht die Einführungsphase des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums und absolvierte ein Schülerpraktikum beim Kevelaer Marketing in der Stadtverwaltung.

Aus welchem Grund haben Sie sich auf ein Praktikum beim Kevelaer Marketing beworben?

Anne Aretz Ich überlege, später im Bereich Marketing zu arbeiten und habe mir daraufhin die Optionen vor Ort angeschaut. Ich wohne in Kevelaer, da sind die Möglichkeiten leider begrenzt. Durch meine Mutter bin ich dann auf das Kevelaer Marketing aufmerksam geworden. Die touristische Website, Veranstaltungen und Aktionen haben mein Interesse geweckt, sodass ich direkt eine Bewerbung eingereicht habe.

Sie wollen also in Zukunft auch in der Marketingbranche arbeiten?

Aretz Ich bin mir noch nicht sicher bei meiner Berufswahl. Momentan denke ich darüber nach Marketing, zu studieren, deshalb wollte ich auch ein Praktikum in diesem Bereich absolvieren. Bisher gefällt mir die Arbeit sehr gut.

Was sind Ihre Lieblingsfächer in der Schule?

Aretz Meine Leistungskurse sind Englisch und Geschichte. Diese spiegeln auch meine Interessen wieder. Besonders im Fach Englisch lerne ich viel für die Zukunft. In den meisten Berufen, die mich interessieren muss man heutzutage international kommunizieren. Dafür ist die englische Sprache ein wichtiges Instrument.

Was sind Ihre Aufgaben und was gefällt Ihnen dabei am meisten?

Aretz Während meines Praktikums beschäftige ich mich schwerpunktmäßig mit den Sehenswürdigkeiten von Kevelaer und der Entwicklung von möglichen „Fotopoints“. Das sind Orte, an denen Menschen anhalten, um sich selbst vor touristischen Attraktionen zu fotografieren. Ich darf meiner Kreativität freien Lauf lassen und bin auch sonst in der Umsetzung frei. Das gefällt mir sehr gut.

Was ist Ihre liebste Sehenswürdigkeit in Kevelaer?

Aretz Ich mag den Solegarten St. Jakob sehr. In meiner Freizeit gehe ich gerne dort mit meinem Hund spazieren. Zudem kann ich dort einem meiner Hobbies nachgehen – dem Sport. Ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, aber im Sommer trifft man mich auch schon mal an den Outdoor-Sportgeräten an der Hüls.