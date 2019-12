Zukunftsweisende Ideen in der Wallfahrtsstadt : Schrittweiser Klimaschutz auf dem Krippenmarkt

Am Stand von Brüggemeier auf dem Advents- und Krippenmarkt gibt es kein Plastikgeschirr und keine Kunststoff-Strohhalme. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kevelaer Beim Rundgang über den Kevelaerer Advents- und Krippenmarkt wurde deutlich, dass das Thema Umweltschutz auch hier angekommen ist.

Klima- und Umweltschutz sind Themen, die auch den Kevelaerer Advents- und Krippenmarkt erreicht haben.

Wie in vielen anderen Städten in ganz Deutschland haben sich auch die Veranstalter des adventlichen Marktes der Wallfahrtsstadt Gedanken gemacht, wie Plastikmüll und Energieverschwendung weitgehend vermieden werden können. „Das Thema war uns wichtig, und wir haben im Vorfeld mit den Ausstellern, insbesondere mit den Gastronomen, gesprochen“, berichtet Winfried Janssen von der Event- und Marketingagentur Kevelaer UG, die für die Organisation des Krippenmarktes verantwortlich ist. Es sollten möglichst kein Plastikgeschirr und keine Einweg-Becher für Getränke verwendet werden.

Info Viele Weihnachtsmärkte, viel Müll Zustand Nach einem Bericht der Deutschen Presse Agentur (DPA) gibt es bundesweit 2500 Weihnachtsmärkte. Der Gesamtumsatz liegt in Milliardenhöhe. Der produzierte Müllberg ist ebenso gigantisch. Veränderung Die meisten Städte achten inzwischen auf die Umwelt, zum Teil wird sogar konsequent auf Plastik verzichtet. Auch die Umstellung der Beleuchtungstechnik auf LED spart Energie und wird vielerorts durchgeführt.

Auch Nicole Wagener von der Marketing-Abteilung der Stadtverwaltung habe darauf gedrungen, den Krippenmarkt umweltfreundlich zu gestalten. Wie Nina Jordan, Leiterin der Abteilung Klimaschutz für die Stadt Kevelaer, mitteilt, wurde ihr Ressort nicht einbezogen, da der Krippenmarkt keine städtische Veranstaltung sei.

Die Gastromeile im Außenbereich des Forums Pax Christi am Luxemburger Platz ist aufgrund des reichhaltigen Angebots an winterlichen Leckereien wie Suppen, Eintöpfen und verschiedenen wärmenden Getränken besonders in den Abendstunden stets gut besucht. Einen großen Getränke- und Imbiss-Stand betreibt Edeka Brüggemeier. Dort gibt es Suppenschalen aus Zellulose, Strohhalme aus Maisstärke und Pfandbecher für die Getränke. „Viele Kunden fragen nach, ob wir noch Plastik verwenden, ob wir klimabewusst sind“, berichtet Antoine Milot, der zusammen mit Louis Erkens für die Weihnachtsmarktbesucher Gulaschsuppe, Grünkohl, Erbsensuppe und Glühwein ausschenkt. „Wir sind in engem Austausch mit den Organisatoren und möchten so nachhaltig wie möglich arbeiten“, sagt Andre Spittmann, bei Brüggemeier zuständig für die Marketing-Abteilung.

Einen hundertprozentigen Verzicht auf Plastik gibt es auf dem Krippenmarkt allerdings nicht. Nach wie vor sind zum Beispiel viele Süßigkeiten in Folie verpackt. Diese Problematik gibt es aber an anderen Orten. Im Außenbereich Lebensmittel offen oder nur in Papier anzubieten, ist eine Frage der Hygiene und Haltbarkeit. Lebkuchenherzen, Bonbons oder gebrannte Mandeln würden schnell weich.

Seit einigen Jahren in Kevelaer dabei ist Michaela Kanders mit ihrem Team von Catering Kanders aus Winnekendonk. „Pfandbecher aus Keramik und Glas sind bei uns selbstverständlich. Und jetzt haben wir auch keine Plastiklöffel mehr, sondern Besteck aus Metall“, sagt sie. Bei Kanders gibt es eine große Auswahl wärmender Getränke mit und ohne Alkohol. „Bezaubernde Gini“, „Heißer Italiener“ heißen zum Beispiel die Kreationen und sind sehr beliebt. Rund um den Stand treffen sich regelmäßig viele Besucher zum Klönen bei einem Feierabend-­Glühwein. „Auf die Heizpilze können wir nicht verzichten, denn die Gäste stehen natürlich nicht gerne im Kalten“, so Kanders. „Wärmepilze – das ist eine Grenzentscheidung“, bestätigt Organisator Winfried Janssen. Es gehe schließlich auch um Optik und Atmosphäre, so habe man sich auf dem Kapellenplatz für nur eine wärmende Feuer-Installation entschieden.