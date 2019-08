Verkehrssituation in Weeze : Gut sichtbar im Straßenverkehr

Weeze Rund 3000 i-Dötzchen sind im Kreis Kleve unterwegs. Nicht nur die Schule ist neu für sie, sondern auch der Schulweg. Die Verkehrswacht war zu Besuch in der Petrus-Canisius-Grundschule in Weeze und ging die Grundlagen durch.

Gelb Die Farbe gelb ist nicht nur gut für Kleidung, damit man besser gesehen wird. In der Stadt zeigen gelbe Punkte auf dem Pflaster die Stellen an, an denen die Fahrbahn sicherer überquert werden kann. Auch das erklärte die Verkehrswacht den Kindern und anwesenden Eltern an der Weezer Schule.

Überall hängen die großen Banner, die die Autofahrer daran erinnern sollen, dass aktuell noch sehr unerfahrene Verkehrsteilnehmer unterwegs sind. Um die Kinder ein bisschen besser auf das vorzubereiten, was sie auf öffentlichen Straßen erwartet, waren Mitarbeiter der Verkehrswacht zu Besuch an der Petrus-Canisius-Grundschule. Norbert van de Sand hatte sich die Gitarre umgeschnallt und war startklar. „Auch der Bürgermeister ist gekommen, dann ist das eine wichtige Sache“, sagte der Schulkoordinator und zweite Vorsitzende der Kreis Klever Verkehrswacht van de Sand. „Eine wichtige Sache“, damit war der sichere Weg zur Schule gemeint. „Wer muss denn am meisten dafür sorgen, dass ihr sicher zur Schule kommt?“, fragte van de Sand in die Runde der Erstklässler. „Die Verkehrswacht“, kam es wie aus der Pistole geschossen von einem der i-Dötzchen. Dafür gab es zwar einen Daumen hoch von Verkehrswacht-Geschäftsführer Falk Neutzer, aber van des Sand bohrte noch einmal nach. „Wenn du in den Spiegel guckst, wen siehst du?“ „Mich selbst“, lautete die richtige Antwort.