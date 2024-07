Awo-Büro in der Stadt „Helma hilft“ wartet immer noch auf Unterstützung in Kevelaer

Aber so unbeschwert ist sie eben doch nicht. Eine Frau hat Tränen in den Augen als sie erzählt, dass das Awo-Büro in Kevelaer vielleicht schließen muss. Dort findet der Spielenachmittag für Senioren statt, aber auch jede Menge Hilfs- und Vermittlungsangebote, um das Leben der älteren Bevölkerung leichter zu machen. In der Beratung gehe es auch darum, Vorsorgepapiere gemeinsam durchzugehen, bei Formularen oder behördlichen Briefen zu helfen, erklärt Diana Pau die Aufgaben. Sie leitet das Awo-Büro „Helma hilft“. Den Namen hat es daher, weil es aus einer Erbschaft entstanden ist. Diejenige, die das Haus vererbt hat und damit der Awo ein Zuhause in Kevelaer gibt, hieß Wilhelmina Janssen und wurde auch Helma genannt. Aber der Erlös aus dem Hausverkauf und das Barvermögen sind so gut wie aufgebraucht. Deswegen hatte es schon Anträge an die Kevelaerer Politik gegeben, in denen um eine Unterstützung gebeten wurde. Immer wieder habe man auch das Gespräch mit den Parteien gesucht, sagt Diana Pau. Bisher ohne Ergebnis, das ein sicheres Bleiben in Kevelaer möglich machen würde. Der Awo-Kreisverband hat zugesagt bis zum 31. Dezember zu unterstützen. Wie es dann weitergeht, sei offen.