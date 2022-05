50.000 Euro stehen insgesamt zur Verfügung : Endspurt für Anträge für Fonds „Energie für Kevelaer“

Kevelaer Gemeinsam mit der Niers Energie , der BW Kevelaer und der Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord stellen die Stadtwerke seit 2018 die Mittel zur Förderung der heimischen Vereine zur Verfügung.

Insgesamt 50.000 Euro stehen für die Unterstützung von Investitionen, Projekten und Veranstaltungen zur Verfügung. „Mit dem Fonds haben wir die Möglichkeit, die Kevelaerer bei Ihrem wertvollen Engagement für ein facettenreiches Kulturleben in unserer Stadt zu unterstützen“, erklären die Fondsgeber. Die Bandbreite der Projekte kann von einer Ausstellung über ein Konzert bis zu einer Aufführung reichen. Auch große und kleine Investitionen werden unterstützt. Ob die Anschaffung von neuem Notenmaterial, die Ausstattung fürs Zeltlager oder die Spiele für den Seniorentreff. Sie können genauso gefördert werden wie bauliche Maßnahmen am Vereinsheim. Ein besonderes Augenmerk legen die Fondsgeber auf nachhaltige, umweltschützende und generationsübergreifende Projekte sowie Maßnahmen zur Energieeinsparung. Bisher liegen rund 30 Anträge für Spenden aus dem Fonds „Energie für Kevelaer“ vor. „In den letzten Tagen haben sich viele Vereinsvertreter bei uns gemeldet und sich nach dem Abgabetermin oder den Förderrichtlinien erkundigt – es werden also noch weitere Anträge eingehen“, ist sich Wolfgang Toonen von den Stadtwerken Kevelaer sicher. Gemeinsam mit der Niers Energie, der BW Kevelaer und der Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord stellen die Stadtwerke seit 2018 die Mittel zur Förderung der heimischen Vereine zur Verfügung.