Kevelaer-Card ist willkommenes Weihnachtsgeschenk : Noch sind 20 Prozent Zuschuss möglich

Als Präsent gibt es die Kevelaer Card auch mit Weihnachtsmotiv. Foto: Stadt/Stadt Kevelaer

Kevelaer Die Kevelaer-Card ist bei den Kunden weiter sehr gefragt. Wer sich noch den Bonus sichern möchte, sollte in nächster Zeit zugreifen. Die Guthaben-Karte kann online bestellt werden oder bei der Touristen-Info gekauft werden.

Die Kevelaer-Card hat offenbar in den vergangenen Wochen noch einmal stark in der Gunst der Kunden gewonnen. „Die Gutscheinverkäufe haben sich im November, vermutlich wegen des Vorweihnachtsgeschäfts, nahezu verdoppelt“, sagt Tobias Nelke von der Wirtschaftsförderung der Stadt Kevelaer. Wer jetzt zugreift, hat auch noch weiterhin die Möglichkeit, sich einen satten Rabatt zu sichern. Es gibt 20 Prozent zur Summe des auf die Karte gebuchten Betrags dazu. Wer also einen Gutschein für 100 Euro kauft, kann für 120 Euro einkaufen. 50.000 Euro hat die Wirtschaftsförderung dafür zur Verfügung gestellt. Auch um damit die neue Kevelaer-Card auf dem Markt bekannt zu machen. Etwa 70 Prozent der 50.000 Euro sind weg.

„Firmen haben die Kevelaer-Card als Weihnachtspräsent für ihre Mitarbeitenden entdeckt“, berichtet Nelke. Passend dazu gibt es auch eine Weihnachtsklapp-Karte – wovon laut Nelke jedoch nur noch sehr wenige erhältlich sind. 40 Händler und Gastronomen machen bei der Aktion bislang mit. Immer wieder würden neue Geschäftsleute dazukommen, berichtet Nelke. Zumeist ist es so, dass Händler sich melden, weil immer wieder Kunden gefragt haben, ob in dem jeweiligen Geschäft auch die Kevelaer-Card angenommen wird.

Beim Kauf einer Kevelaer-Card in der Touristen-Info wird der entsprechende Wunschbetrag auf der Karte gut geschrieben. Die Karte kann wieder aufgeladen werden. Wer den Gutschein nur online bucht, muss sich immer wieder einen neuen QR-Code schicken lassen. Aufladen und Verkauf der Karte ist vorerst nur in der Touristen-Info möglich. Wenn das Fördergeld aufgebraucht ist, soll das Aufladen auch direkt in den Geschäften funktionieren.

Wer die Karte mit 20 Prozent Rabatt haben möchte, muss dazu online „Bezuschusste Karte“ auswählen. Auf den gewählten Betrag wird automatisch der Bonus dazu addiert. Die bezuschusste Karte ist auf 200 Euro pro Person begrenzt. Daher muss auch der Name angegeben werden. Im Geschäft beim Einkauf soll alles ganz einfach gehen. Der Kunde zeigt an der Kasse die Karte oder den QR-Code vor. Der Händler scannt Karte oder Code ein, und das Geld wird automatisch vom Guthaben abgebucht.