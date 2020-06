Verhaltensregeln für den Holland-Ausflug : Trip in die Niederlande wird einfacher

In Einkaufsstraßen gilt aktuell die Einbahnstraßenregelung. Rechts geht es in den Ort hinein, auf der anderen Seite wieder raus. Foto: Latzel

NIEDERRHEIN Corona-Schutzmaßnahmen gelten auch im Nachbarland. Doch Urlaub und Einkaufen sind inzwischen ohne große Probleme möglich. Die Grenze ist offen, man setzt auf Eigenverantwortung, Masken sind nicht überall Pflicht.

Das erste schlechte Gewissen kann Reisende aus Deutschland gleich hinter der niederländischen Grenze überkommen: „Unternehmen Sie nur Fahrten, die wirklich notwendig sind“, steht auf Deutsch auf großen Tafeln an der Autobahn. Wer jetzt, in Corona-Zeiten, in den Urlaub oder zu einem Ausflug ins Nachbarland fährt, wird solche Warnungen am Straßenrand häufiger sehen. Auf Leuchttafeln steht wiederholt der Hinweis: „Ver­mijd drukke plekken.“ Auf Deutsch: Besucher sollten es vermeiden, geschäftige, belebte Orte aufzusuchen.

Gerade vor der Urlaubssaison beginnen viele Menschen zu zweifeln: Sollten sie eine Reise antreten oder nicht? Doch wer beispielsweise auf einen bereits gebuchten Urlaub verzichtet, muss mit finanziellen Einbußen rechnen. Da die Grenze offen ist, kann auch gefahren werden, lautet die Argumentation dazu.

INFO Immer aktuelle Infos zur veränderlichen Lage Statistik In den Niederlanden wurden bislang rund 49.590 Corona-Fälle registriert. Derzeit sind zwischen 300 und 400 Personen im Krankenhaus. Info online Täglich aktuelle Informationen zur Corona-Situation in den Niederlanden, zu Statistiken und zur Reisevorbereitung gibt es zum Beispiel auf der Seite

www.nach-holland.de

Immerhin kommen manche Anbieter den Urlaubern wegen der besonderen Situation entgegen. Auf Texel können Reisende beispielsweise bei kurzzeitiger Absage 40 Prozent der Kosten zurückbekommen. Sonst sind es unter diesen Bedingungen nur zehn Prozent.

Kontrollen auf der Fahrt haben Deutsche kaum zu befürchten. Ab und zu ist ein Wagen der Koninklijke Marechaussee zu sehen, doch strenge Überprüfungen gibt es nicht. Das betont auch eine Sprecherin der niederländischen Grenzpolizei im Gespräch mit unserer Redaktion: Die Beamten würden zwar weiter den deutsch-niederländischen Grenzbereich im Auge haben. Es gehe aber nicht darum, Personen wieder nach Hause zu schicken, sondern darum, zu erkennen, wo gegen die Corona-Auflagen verstoßen wird.

Zum Einkauf – wie hier in Well – ist kein Mundschutz nötig. Foto: Latzel

Dieses Vorgehen bestätigen auch die Kollegen von der deutschen Seite. Die Bundespolizei stoppe beispielsweise Fahrzeuge, in denen viele Personen unterwegs sind. Auch ermahne man Autofahrer, zum Arzt zu gehen, wenn sie Krankheitssymptome zeigen.

Wer in den Niederlanden am Urlaubs- oder Ausflugsort ankommt, wird eher überrascht sein, wie unkompliziert der Umgang mit den Sicherheitsmaßnahmen im Nachbarland ist. „Samen tegen Corona“ (Zusammen gegen Corona) lautet der Grundsatz im Nachbarland, der allgegenwärtig auf Schildern, Fahrbahn oder Leuchtreklame sichtbar ist. Man setzt, so das Signal, auf das Gemeinschaftsgefühl, auf die Verantwortung für sich und für die Anderen. Zwar patrouillieren beispielsweise auf Texel regelmäßig Mitarbeiter der Gemeinde in gelben Warnwesten. Doch selbst wenn sich kleinere Gruppen in den Einkaufsstraßen bilden, schreiten sie kaum ein.

Der Mund-Nasen-Schutz ist nur in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Wer weder Bus noch Bahn fahren will, wird die Maske kaum brauchen. In Geschäften ernten Kunden mit Masken hingegen sogar irritierte Blicke. Der Abstand von 1,50 Metern zu anderen Personen ist hingegen neben dem Leitwort „Samen tegen Corona“ die zweite große Corona-Sicherheitsmaxime im Nachbarland. Überall auf dem Boden sind 1,50-Meter-Abstandsbereiche markiert. Der automatische Abstandsschutz im Supermarkt ist wie in Deutschland der Einkaufswagen. Der ist Pflicht in den Geschäften und sorgt dafür, dass sich Kunden nicht zu nahe kommen.

In niederländischen Einkaufstraßen kann man Einbahnstraßen-Regelungen finden: Rechts geht es in die Stadt hinein, auf der anderen Seite hinaus. Ganz konsequent ist diese Regel nicht. Denn da die Kunden ungehindert und wie üblich beim Einkauf zwischen den Geschäften auf beiden Straßenseiten wechseln, gibt es trotz Einbahnstraße einen regen Begegnungsverkehr der Passanten.

Seit Anfang Juli haben die Restaurants in die Niederlanden wieder geöffnet. Auch dort können die Gäste auf Masken verzichten. Unterschieden wird lediglich zwischen Plätzen in der Gaststätte und draußen auf der Terrasse. Innen dürfen Gäste eigentlich nur nach Reservierung Platz nehmen. So gibt es zumindest eine grobe Übersicht über die Personalien. Draußen dagegen kann kommen, wer will, wenn genug Platz ist. Eine Konktaktnachverfolgung nach Infektionen wird dadurch nicht möglich.

Während das Bummeln, das Einkaufen oder das Essen im Freien also in den Niederlanden ohne Probleme möglich sind, gestaltet sich der Spontanbesuch diverser Einrichtungen aber eher schwierig. Meistens ist für den Besuch von öffentlichen Einrichtungen eine Anmeldung nötig. Wer einen Ausflug plant, sollte sich also vorab über die Bedingungen dafür informieren.