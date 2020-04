Gymnasium Kevelaer zieht positives Fazit : So funktioniert das Lernen am Bildschirm

Es gab auch gemeinsamen Unterricht am Bildschirm. Das Aufzeigen fiel einigen hier erst einmal schwer. Foto: ja/Lücke/Auerbach

Kevelaer Zwei Lehrer des Gymnasiums untersuchten, wie der digitale Unterricht ankam.

Unterricht daheim muss nichts zwangsläufig eine einsame Angelegenheit sein. Die Lehrer Jens Auerbach und Nicole Lücke vom Gymnasium Kevelaer etwa luden Schüler der Oberstufe in eine Art digitalen Klassenraum ein. Eine Uhrzeit wurde vereinbart, zu der sich die Schüler dann in eine Videokonferenz einloggen konnten. Auf dem Bildschirm konnten sich Lehrer und Schüler sehen und gemeinsam am Online-Unterricht teilnehmen. Am Anfang war das noch etwas ungewohnt. Einige Schüler brauchten noch etwas, um sich an das digitale Aufzeigen zu gewöhnen, aber mit der Zeit war auch diese neue Form des Unterrichts akzeptiert. „Die Schüler haben sich positiv über das Format des Online-Unterrichts geäußert, vor allem gaben sie an, sich gefreut zu haben, alle mal wieder gesehen zu haben“, berichtet Nicole Lücke.

Zusammen mit ihrem Kollegen Jens Auerbach hat sie auf das digitale Lernen und Unterrichten am Gymnasium geschaut. Dazu nahmen sie Kontakt mit Schülern, Eltern sowie Kollegen auf und fragten nach ihren Erfahrungen. Das Gymnasium entschied sich, über eine hauseigene Download-Lösung den Schülern das Unterrichtsmaterial zur Verfügung zu stellen.

Die Lehrer Jens Auerbach und Nicole Lücke vom Kardinal-von-Galen-Gymnasium erstellten eine Bilanz, wie der digitale Unterricht gelaufen ist. Foto: ja/Lücke/Auerbach

„In der Vergangenheit wurden in unserer Schule zwar verschiedene digitale Arbeits- und Kommunikationsplattformen diskutiert, jedoch stehen abschließende datenschutzrechtliche Bewertungen verschiedener Anwendungen durch das Ministerium noch aus“, so Schulleiter Karl Hagedorn. Der Systemadministrator des Gymnasiums, Markus Pleger, ergänzt: „Während an verschiedenen Schulen überlastete Plattformen zum Ausfall führten, sind bei uns in den letzten drei Wochen nahezu zwei Gigabyte Datenvolumen stabil zur Verfügung gestellt worden.“

Zugute kommt in der jetzigen Situation, dass Digitales schon seit einiger Zeit großgeschrieben wird. Alle Kollegen wurden im Umgang mit dem Tablet im Klassenraum geschult. Der Einsatz von digitalen Medien im Unterricht ist Teil des Medienentwicklungskonzepts. Jedoch können nicht alle Schüler Zuhause auf Computer, Laptop oder Tablet zurückgreifen. Schließlich mussten manche Kinder die Geräte mit den Eltern teilen, die gleichzeitig im Homeoffice waren.

Die Schüler gaben an, die Lernaufgaben weitgehend selbstständig bearbeiten zu können. „Natürlich ist es wichtig, das Lernen in allen Fächern fortzusetzen, gleichwohl berichteten Eltern unserer Fünft- und Sechstklässler von einem insgesamt hohen Arbeitspensum. Wir müssen in Zukunft mit Augenmaß berücksichtigen, dass eine heimische Schulstunde unter den aktuellen Bedingungen einer anderen zeitlichen Taktung folgt,“ so Erprobungsstufenkoordinator Marcel Robens. Der Elternpflegschaftsvorsitzende Clemens Sieben lobt nicht nur die „schnelle Einstellung auf den digitalen Unterricht“, sondern auch die „gute und ruhige Kommunikation“.

