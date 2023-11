Für mehr Bürgerbeteiligung So funktioniert der neue Ideen- und Mängelmelder der Stadt Kevelaer

Die neue Plattform bietet Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, aktiv am Gestaltungsprozess der Stadt mitzuwirken, indem sie Ideen, Anregungen und Mängel unkompliziert melden können. Mit der neuen Plattform haben alle die Möglichkeit, Vorschläge für Verbesserungen oder Probleme in Kevelaer zu melden. Egal ob es um den Zustand von Straßen und Wegen, Beleuchtung, Grünflächen oder neue Ideen zur Bereicherung des Stadtbildes geht. Unterteilt in verschiedenen Kategorien und Themen können die Ideen und Anregungen gemeldet werden und landen unmittelbar bei den Verantwortlichen innerhalb der Stadtverwaltung oder der Stadtwerke.