Erstmals kein Zelt beim Karnevalszug Leere Kasse bremst Twistedens Jecken nicht

Wer sich in Twisteden bei den Karnevalsfreunden engagieren will, muss bereit sein, mitanzupacken und sich auf jeden Fall einzubringen. „Einen Mitgliedsbeitrag gibt es bei uns nicht. Aber unsere Satzung schreibt fest, dass man etwas für den Karneval tun muss“, berichten Präsident Rolf Roosen und Vize René Ehren beim Besuch in der Redaktion der Rheinischen Post. Und zu tun gibt es genug, denn nach der Corona-bedingten Pause hat der Verein sich wieder einiges vorgenommen.