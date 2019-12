Post aus Kevelaer : Die Helfer in Engelskirchen haben bis Weihnachten viel zu tun

Kurz vor Weihnachten kam tatsächlich Post vom Christkind. Foto: Latzel

Niederrhein Seit 1985 werden Briefe an das Christkind in Engelskirchen beantwortet. Auch die Post aus Kevelaer wurde hier gesichtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Es sind längst nicht nur Kinder, die an das Christkind schreiben. In diesem Jahr kam sogar der Brief einer 99-Jährigen in Engelskirchen an. Sie hatte nicht nur nette Zeilen für das Christkind zu Papier gebracht, sondern auch gleich noch ein paar warme selbstgestrickte Socken dazugelegt. Damit das Christkind nicht so friert.

Auch die 99-Jährige hat eine Antwort bekommen, denn jeder, der Post schickt, soll möglichst auch pünktlich vor Weihnachten dann einen Brief aus Engelskirchen erhalten. 16 Freiwillige sind es, die in Engelskirchen die Antwortbriefe schreiben und in die Umschläge stecken. Zumeist kommt das vorformulierte und ausgedruckte Anschreiben in den Briefumschlag. Doch oft genug schreiben die Helfer dann auch per Hand einen ganz persönlichen Brief, eben weil es um ganz besondere Anliegen geht. Ein Mann etwa hatte darum gebeten, doch einen Brief an die Nachbarin zu schreiben, weil die kaum Besuch und auch keine Weihnachtspost bekommt. Eine 83-Jährige hatte nur einen Wunsch: Nehmt mir bitte keinen mehr weg. Auch ein Zeichen, wie wichtig es gerade im Alter ist, noch Bezugspersonen zu haben.

Der Brief vom Christkind wurde natürlich in der Klasse vorgelesen. Foto: Latzel

Seit vielen Jahren begleitet Britta Töllner im Auftrag der Post die Aktion und sie beobachtet, dass die Nachfrage von Jahr zu Jahr größer wird. „Auch in Zeiten von Whatsapp und Facebook wird für viele der Brief zu Weihnachten immer wichtiger“, sagt sie. Im vergangenen Jahr kamen 126.500 Briefe an, diesmal werden es sogar noch mehr sein. In den letzten 34 Jahren haben das Christkind und seine Helfer über zwei Millionen (2.082.000) Wunschzettel und Briefe beantwortet.

Seit 1985 richtet die Deutsche Post dem Christkind eine eigene Schreibstube am Engels-Platz in Engelskirchen ein. Das Christkind-Büro ist längst auf der ganzen Welt bekannt. Selbst Kinder aus Malaysia, Philippinen, Japan und China, USA oder Russland warten bereits auf Antwortpost. Aus über 50 verschiedenen Ländern trudelten im vergangenen Jahr Briefe ein. Das Christkind antwortet daher in zehn verschiedenen Sprachen und verfasst individuelle Antworten auch in Blindenschrift.

Die Briefe, die in Engelskirchen ankommen, sind alle handgeschrieben, viele dazu noch ansprechend gestaltet. Vor allem Fünf- bis Zwölfjährige schreiben an das Christkind, und die Palette ihrer Wünsche ist vielfältig. Ein Kind wollte die Handynummer vom Christkind, ein anderes gute Schulnoten. Oft gehe es aber auch um Gesundheit und die Bitte, dass es der Familie gut geht. Und der Zeitgeist erreicht auch Engelskirchen. Immer öfter bitten die Kinder das Christkind, sich für das Klima einzusetzen. „Im vergangenen Jahr gab es hin und wieder mal einen Brief, in dem sich ein Kind wünschte, dass nicht so viel Plastik im Meer ist. Inzwischen werden solche Briefe häufiger. Kinder kriegen viel mit, was in der Welt passiert.“

Ziel ist, dass jeder Brief beantwortet wird. Und was ist, wenn ein Kind die Briefmarke auf dem Kuvert vergessen hat? „Da drückt das Christkind dann ein Auge zu, auch solche Briefe werden von ihm beantwortet“, sagt Britta Töllner, die übrigens selbst nie an das Christkind geschrieben hat.