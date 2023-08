So war das Kvibez-Festival Skater-Szene trifft sich in Kevelaer

Der Skatepark Kevelaer verwandelte sich erneut in das Zentrum eines spektakulären Events, dem zweiten Kvibez Festival. Über 60 Starter hatten sich dieses Jahr angemeldet und ließen Vorfreude auf den Skatecontest aufkommen. Unterteilt in Kids, bis 14 Jahre, Erwachsene und Mädchen, zeigten die Skater in Kevelaer in 60 Sekunden, was sie drauf haben. Die jüngste Starterin war gerade einmal sieben Jahre alt.