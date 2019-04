Theater in Kevelaer : Die Sterntaler-Kinder waren unterwegs zu den Sternen

WINNEKENDONK Mit dem Singspiel „Lauras Sternenreise“ verzauberten die Sterntaler-Kinder das Publikum in Winnekendonk.

Die Öffentliche Begegnungsstätte in Winnekendonk platzte am Sonntag förmlich aus allen Nähten. Knapp 50 Kindergartenkinder der Elterninitiative Sterntaler wussten Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde mit dem Kindermusical „Lauras Sternenreise“ zu verzaubern.

Die Bühne verwandelte sich in ein Planetensystem, in dem die besonderen Planeten ihr Zuhause haben. Die Rede ist vom Sockenplaneten oder dem Planeten, an dem die Wünsche der Menschen auf Bäumen wachsen und auf Erfüllung warten. Nicht zu vergessen der Planet der Kuscheltiere, der ebenfalls ein eigenes Leben führt. „Wir haben uns am Stück von Klaus Baumert orientiert und Passagen und Szenen entsprechend für unsere Kinder umgeschrieben“, erzählte Stephan Simmes, der in dem gut einstündigen Kindermusical in die Rolle des Erzählers schlüpfte.