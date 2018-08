Kevelaer: Sieben Gespanne der irischen Landfahrer sind da

Die irischen Landfahrer kamen 2017 in besonders großer Zahl nach Kevelaer. Foto: Latzel

Kevelaer Pünktlich zu Mariä Himmelfahrt sind die Irish Travellers in Kevelaer angekommen. Das Ordnungsamt will eine Frist bis nach dem Festtag einräumen.

Am Mittwoch ist Mariä Himmelfahrt. Beim Blick auf dieses Datum denken viele Kevelaerer an die vergangenen Jahre zurück. Denn pünktlich zu dem kirchlichen Hochfest kamen regelmäßig die irischen Landfahrer in die Wallfahrtsstadt. Sie sind streng gläubig, verehren Maria, daher hat Kevelaer für sie eine besondere Bedeutung.