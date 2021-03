Vorfall bei Lidl in Kevelaer : Polizei sucht nach sexuellem Übergriff weitere Opfer

Kevelaer/Geldern Die Polizei hat einen Mann im Visier, der auch ein Mädchen in Kevelaer unsittlich berührt haben soll. Der Gelderner ist bereits mehrfach aufgefallen.

Wie berichtet, hat die Polizei bestätigt, dass es am Freitag zu einem sexuellen Übergriff auf ein Mädchen bei Lidl in Kevelaer kam. Die Behörde hatte daraufhin die Ermittlungen aufgenommen und hat jetzt auch einen konkreten Täter im Visier. Es geht um einen Mann aus Geldern, der seit Beginn des Jahres bereits in fünf Fällen wegen sexueller Belästigung aufgefallen ist. „In allen Fällen trat der Gelderner sehr distanzlos und kontaktsuchend in Erscheinung“, berichtet eine Polizeisprecherin.