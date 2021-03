Mann aus Geldern wird in Kevelaer erneut übergriffig : Polizei beobachtet sexuelle Belästigung

Die Polizei erwischte den Mann auf frischer Tat (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kevelaer/Geldern Der Mann, der auch ein Kind in Kevelaer unsittlich berührt haben soll, vergriff sich jetzt an einer jungen Frau. Beamte erwischten den Mann auf frischer Tat. Jetzt laufen mehrere Strafverfahren gegen den Gelderner.

Von Sebastian Latzel

Wenn die Geschichte nicht von der Polizei kommen würde, könnte man vermuten, sie wäre erfunden. So unglaublich ist das Vorgehen eines 64-jährigen Mannes aus Geldern, der mehrere Frauen und Mädchen belästigt haben soll. Der Mann ging dabei so dreist vor, dass manches Opfer offenbar gar nicht auf den Gedanken kam, ihn anzuzeigen. Jetzt gibt es aber eindeutige Tatzeugen: Polizisten waren nämlich dabei, als der Mann am Dienstag eine junge Frau in einem Geschäft auf der Hauptstraße in Kevelaer belästigte. Sie erwischten ihn auf frischer Tat, was gewissermaßen das Ende einer Kette von ungewöhnlichen Zufällen war.

Am Dienstag hatten sich die Beamten nämlich auf den Weg zu dem Mann nach Geldern gemacht. Der war, wie berichtet, ins Visier der Polizei geraten, weil er in mehreren Fällen aufgefallen war.

INFO Weitere Opfer können sich melden Die Polizei geht davon aus, dass der Mann noch öfter Personen in ähnlicher Weise belästigt hat. Der Täter ist 1,80 bis 1,85 Meter groß, untersetzt, hat weiße Haare und einen Oberlippenbart. Sein Blick ist „starrend“. Betroffene sollten sich bei der Kripo unter 02824 880 melden.

Unter anderem hatte er am Donnerstag im Lidl-Markt Am Schleußgraben in Kevelaer ein kleines Mädchen unsittlich berührt. In einem anderen Fall hatte er einem Kind ein Bein gestellt. Wegen mehrerer Übergriffe in der Vergangenheit war er auch schon verurteilt worden. Die Beamten hatten einen Beschluss, um die Wohnung des Gelderners zu durchsuchen.

Auf dem Weg dahin kam ihnen allerdings der Mann in seinem Wagen entgegen. Daraufhin brachen die Polizisten die Aktion ab, weil für eine Durchsuchung vorgeschrieben ist, dass der Bewohner anwesend ist. Die Streife fuhr nach Kevelaer zurück und staunte nicht schlecht, als sie auf dem Parkplatz hinter dem Kaufcenter den Wagen des 64-Jährigen entdeckten.

Die Polizisten machten sich daraufhin in der Umgebung auf die Suche nach ihm. Dabei kamen sie auch in die Hauptstraße und entdeckten dabei den Mann an der Kasse eines Discounters. Die Polizisten gingen in das Geschäft und trauten ihren Augen nicht, als sie Zeuge einer Tat des Mannes wurden. Der hatte sich gebückt und so getan, als wolle er etwas unten aus dem Regal an der Kasse nehmen. Als er sich wieder aufrichtete, fasste er einer 22-jährigen Frau von hinten an das Gesäß. Die Beamten reagierten sofort. Sie nahmen den Mann umgehend in Gewahrsam und fuhren mit ihm zu seiner Wohnung, um dort die Räume zu durchsuchen. Dabei stellte die Polizei mobile Endgeräte sicher. Die sollen jetzt ebenso ausgewertet werden wie die Videoaufnahmen aus dem Lidl-Markt. Er war nämlich beim Übergriff am Donnerstag gefilmt worden.

Der Mann ist weiterhin auf freiem Fuß und wurde nicht festgenommen. Die Staatsanwaltschaft erließ keinen Haftbefehl. Es gebe keine Haftgründe, da es sich bei der sexuellen Belästigung um „Delikte im niederschwelligen Bereich“ handle.