Angeblicher Sohn will Geld ergaunern : Betrugsmasche per Whatsapp in Kevelaer

Betrugsmasche per Whatsapp in Kevelaer

Der Betrüger hatte per Whatsapp mit der Frau in Kevelaer Kontakt aufgenommen (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Kevelaer/Weeze Ein Unbekannter gab sich als Sohn einer Frau aus Kevelaer aus. Zu ihr hatte er Kontakt per Whatsapp aufgebaut, um Geld zu ergaunern. Die Polizei ermittelt.

Die Betrüger setzen auf immer neue Maschen, um Opfer um ihr Geld zu bringen. In Kevelaer hat jetzt ein Unbekannter versucht, Geld per Whatsapp von einer Frau zu ergaunern. Wie Polizeisprecherin Christina Pitz erläutert, hatte die 67-Jährige aus Kevelaer am Donnerstag plötzlich eine Whatsapp-Nachricht auf ihrem Handy gehabt. Die Nummer war ihr unbekannt, in der Nachricht hieß es es, hier sei ihr Sohn. Der Betrüger sei sehr geschickt vorgegangen, mehrere Nachrichten gingen hin und her. Im Verlaufe des Chats sei es ihm gelungen, glaubhaft rüberzubringen, dass die Nachrichten tatsächlich vom Sohn der 67-Jährigen stammten.