Verkehrsverein Weeze : Seniorennachmittag bei der Kirmes in Weeze

WEEZE Im Rahmen der Kirmes 2019 lädt die Gemeinde Weeze in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Verkehrsverein Weeze, auch in diesem Jahr wieder alle Weezer Bürgerinnen und Bürger, die 75 Jahre und älter sind, zum jährlichen Seniorennachmittag ins Kirmesfestzelt hinter dem Rathaus herzlich ein.

Selbstverständlich wird den Gästen wieder ein buntes, vielfältiges Programm geboten. Alle Weezer Senioren, die in diesem Jahr 75 Jahre jung werden oder schon 75 sind, und die an dieser Veranstaltung teilnehmen möchten, melden sich bitte bis spätestens zum 29. August bei der Gemeinde Weeze, Fachbereich 1: Zentrale Dienste - Kultur & Tourismus, entweder persönlich in Zimmer 6, oder telefonisch unter den Rufnummern 02837/910118 oder 910116 an. Bei der Anmeldung muss für die Planung der Veranstaltung angegeben werden, ob Kuchen oder Schnittchen bzw. Kaffee oder Tee für das Gedeck bestellt werden soll.