Mitmachen und Mitbestimmen in der Wallfahrtsstadt : Jetzt für den Seniorenbeirat in Kevelaer bewerben

Jetzt für den Seniorenbeirat in Kevelaer bewerben

Mitmachen und Mitbestimmen in der Wallfahrtsstadt

So sah es aus, als der engagierte Seniorenbeirat von Kevelaer für die 7. Gesundheitsmesse warb. Die Themen, mit denen sich der Seniorenbeirat beschäftigt, sind vielfältig. Foto: Bianca Mokwa

KEVELAER Wer mitgestalten möchte, hat in Kevelaer viele Gelegenheiten. Eine ist die Arbeit im Seniorenbeirat. Mitmacher werden gesucht. Alle Unterlagen müssen bis zum 9. Oktober vorliegen.

Mit der neuen Wahlperiode für den Rat wird im November auch ein neuer Seniorenbeirat gewählt. Privatpersonen und Mitglieder von Einrichtungen und Institutionen aus dem Sozial- und Seniorenbereich, die an einer aktiven Seniorenarbeit interessiert sind, können sich bis zum 9. Oktober für eine Mitgliedschaft im Seniorenbeirat bewerben.

Der Seniorenbeirat vertritt die Interessen und Belange der Senioren in Kevelaer. Er kümmert sich darum, die Themen „Älterwerden“ und „Alter“ als Querschnittsthema in der Kommunalpolitik zu verankern, damit die Bedürfnisse älterer Menschen berücksichtigt werden. Ziel der Arbeit ist es aber auch, das Miteinander der verschiedenen Generationen zu verbessern und zu fördern. Der Seniorenbeirat besteht aus 13 vom Rat gewählten Mitgliedern und jeweils einer Vertretung der jeweiligen Ratsfraktionen. Stellvertreter unterstützen die Arbeit des Beirats und können beratend an den Sitzungen teilnehmen, die alle zwei Monate stattfinden. Es ist auch möglich, sich nur für einen Stellvertretungsposten zu bewerben.