Diskussion von Senioren mit Fridays for future in Kevelaer : Generationen im Gespräch: Gemeinsame Sorge um die Zukunft

Diskussion von Senioren mit Fridays for future in Kevelaer

KEVELAER Vertreter von „Fridays for Future“ und dem Seniorenbeirat tauschten sich vor Publikum im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer aus.

Die Auswahl der Podiumsteilnehmer im Konzert- und Bühnenhaus hatte Charme. Als Vertreter der Jugend traten Veronika Hartmann, Nils Brauers und Yannik Berbalk von der Jugendorgansiation Fridays for Future (FFF) an, um sich mit Ellen Bormann, stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirats, der zu dieser Veranstaltung eingeladen hatte, André Marchi und Stephanie Pichler auszutauschen. Bürgermeister Dominik Pichler moderierte die Runde, die über die Zukunft der Welt diskutierte, nämlich, wie und mit welchen Mitteln sie sich retten lässt. Und vor allem, wie sich welche Maßnahmen umsetzen lassen.

Geschickt führte Kevelaers Bürgermeister das Gespräch zu möglichen Maßnahmen, die das Leben in der Marienstadt ein wenig besser machen könnten: der Ausbau der Fahrradwege, weniger Autoverkehr in der Innenstadt, ein besser getakteter ÖPNV sowie die Möglichkeit, ein Sammeltaxi einzusetzen oder den „Bus on demand“ zu testen, lauteten die Antworten zum Thema Mobilität.

Yannik Berbalk verwies auf die Situation im Nachbarland Holland. „Die Leute sind einfach besser aufgestellt und wesentlich weiter als wir.“ André Marchi gab zu bedenken, dass gerade Menschen, die im ländlichen Raum leben, in der Nachbarschaftshilfe sehr kreativ sein müssten, um mit dem Auto in die Stadt zu kommen.

Auf die Frage, wie jeder Einzelne die Erde retten könnte, hatten die Teilnehmer jede Menge Ideen: Plastikverzicht, Reparatur-Angebote, Second-Hand-Kauf. „Jeder muss das eigene Konsumverhalten kritisch analysieren“, meinten Stephanie Pichler und André Marchi. Schülerin Veronika Hartmann appellierte an die Teilnehmer, regionale Produkte zu kaufen. Für Nils Brauers ist der Konsum auch eine Sache der familiären Kommunikation. „Man muss sich bemühen und wollen“, so das Fazit von Ellen Bormann, die die Kleinanzeigen im Netz empfahl.

Das Stichwort Regionalität nahm Bürgermeister Pichler auf: „Brauchen wir einen regionalen Flughafen?“, lautete seine Frage, die im Podium klar verneint wurde. Gefordert wurde außerdem ein klares Handlungskonzept, um politisch Gehör zu finden. „Wir müssen aufstehen und sagen, was wir wollen“, bekräftigte Yannick Berbalk. Er ging auch gleich mit gutem Beispiel voran und lud zur FFF-Fahrraddemo am Freitag, 25. September, 13.45 bis 15.15 Uhr, ein. Sie startet am Rathaus, führt durch die Stadt und endet am Bahnhof.