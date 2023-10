„Wir sind stark“ in Kevelaer Mädchen lernen, Stopp zu sagen

Angeboten wurde der Kursus von der Gleichstellungsbeauftragten Christiane Peulen in Kooperation mit dem Gymnasium in Kevelaer und der Kreispolizei Kleve. Es wurden praktische Übungen zu Abwehr- und Befreiungstechniken, zur Feststellung und Bewahrung eigener Grenzen und zur Stärkung des Selbstvertrauens trainiert. Darüber hinaus gab es Informationen und Verhaltenshinweise für die Teilnehmerinnen, unter anderem auch von Kriminalhauptkommissarin Stefanie Bodden-Bergau, im Bereich Kriminalprävention der Kreispolizei zuständig für den Bereich sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Kinder. Sie informierte die Teilnehmerinnen über mögliche Gefahrensituationen, Hilfsmöglichkeiten und gab Einblicke in rechtliche Gegebenheiten bei Minderjährigen. Dabei griff sie Inhalte aus den Übungen auf und bestärkte die Mädchen nochmals darin, ihren Gefühlen und Wahrnehmungen zu vertrauen und auf Warnsignale zu achten.