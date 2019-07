Ehejubiläum : Eheleute Borkes feiern Goldhochzeit in Wemb

Eheleute Borkes feiern Goldhochzeit in Wemb

Die Eheleute Elisabeth und Hermann Josef Borkes mit Oldtimer am schön gekränzten Hauseingang. RP-foto: Evers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wemb Ihre Goldhochzeit haben Elisabeth und Hermann Josef Borkes in Wemb gefeiert. Sie kamen 1972 aus dem Bergischen Land zum Wemberdyk und übernahmen dort eine Dorfgaststätte. Das Jubelpaar hat vier Kinder und fünf Enkel.

Elisabeth Borkes ist unter anderem im Sportverein Rot-Weiß Germania Wemb, in der katholischen Frauengemeinschaft, bei den Landfrauen und im Krankenbesuchsdienst tätig. Hermann Josef Borkes war 35 Jahre Prüfungsmeister in der Kfz-Innung, 46 Jahre im Deutschen Jagdverband (DJV), mehr als 40 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr und in der St.-Sebastianus-Bruderschaft Wemb. Außerdem war er aktiv im Bienenzuchtverein Weeze und im Josef-Verein. Seine große Leidenschaft ist die Wiederherstellung alter Autos aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg.