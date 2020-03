Familienbetrieb aus Kevelaer : Gartencenter Breuer feiert Silberjubiläum

Das Betriebsgelände von Breuer an der B 9 in Kevelaer ist mittlerweile einen Hektar groß. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Am 10. März 1995 eröffneten Annemie und Johannes Cox mit Annemone und Heino Breuer das Geschäft an der Bundesstraße 9.

Für heutige Verhältnisse war es ein kleiner Beginn: 500 Quadratmeter Verkaufsfläche standen zur Verfügung, als das Gartencenter Breuer vor 25 Jahren zum ersten Mal, am 10. März 1995, seine Türen für die Kunden öffnete. Annemie und Johannes Cox hatten gemeinsam mit Annemone und Heino Breuer die Idee entwickelt und daraus das Konzept für das Geschäft entwickelt. „Eigentlich war es Vaters Idee“, erinnert sich Annemone Breuer im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Familie war im Gartenbau zu Hause, als Produzent und als Händler. Also war der letzte Schritt, ein Angebot für den Endverbraucher, die logische Konsequenz.

Schnell wuchs der Betrieb an der B 9. 2001 wurde um 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche und 1000 Quadratmeter erweitert, weitere Schritte folgten. Heute hat das Betriebsgelände die Größe von einem Hektar mit einem Schwerpunkt auf Floristik und dem Zimmerpflanzenbereich, einem Bereich für Stauden-, Beet- und Balkonpflanzen plus dem „Cabriohaus“, Kühlhäuser, dem Deko- und Hartwarenbereich, der Baumschule mit Laub- und Nadelgehölzen, Obstbäumen, Ziersträuchern und Heckenpflanzen sowie Anlieferbereichen und Arbeitsflächen. Die Lagerhalle kann über zwei Etagen genutzt werden. Gut 115 Parkplätze stehen zur Verfügung.

Gewachsen ist auch die Belegschaft. 50 Mitarbeiter zählt das Team insgesamt. Annemone Breuer verweist besonders auf das große Floristikteam mit 15 Kräften. „Wir binden oder wickeln alles selbst, kaufen nur ganz selten fertige Ware dazu.“ Stolz ist man im Gartencenter Breuer auch auf die Frische des Angebots. Heino Breuer oder der Betriebsleiter sind regelmäßig am frühen Morgen bei Landgard in Herongen, greifen nicht auf Zwischenhändler zurück. „Frische Ware, beste Qualität und dank der kurzen Wege auch gute Preise sind unsere Stärke“, so Annemone Breuer. Zudem betont sie den Charakter des Unternehmens als Familienbetrieb. Entsprechend zuversichtlich blickt man im Gartencenter Breuer auch in die Zukunft.