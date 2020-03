Aktion zur Coronakrise : Seelsorger zünden im Auftrag Kerzen an

Kevelaer Weil viele wegen der Coronakrise zuhause bleiben, gibt es jetzt das Angebot, dass Seelsorger für andere Menschen Kerzen am Kapellenplatz anzünden.

„Wir sehen uns hier in Kevelaer vor der besonderen Herausforderung, dass gerade das Gnadenbild mit der Trösterin der Betrübten in diesen Tagen für die Menschen Hilfe und Orientierung sein kann“, so Bastian Rütten, theologischer Referent der Wallfahrt. Aus diesem Grunde hat die Wallfahrtsgemeinde eine Aktion ins Leben gerufen, die an eine lebendige Tradition hier am Gnadenort anknüpft. Zahlreiche Menschen kommen über das ganze Jahr nach Kevelaer, um hier am Gnadenbild eine Kerzen in ihren persönlichen Anliegen anzuzünden. Ab sofort bieten die Seelsorger an Sankt Marien an, eine Kerze für jemanden zu entzünden. Wer ein solches Anliegen hat, kann sich unter kerze@wallfahrt-kevelaer.de oder unter Priesterhaus Kevelaer, Kapellenplatz 35, 47623 Kevelaer melden. Dieses Angebot ist kostenlos. Wer möchte, ist zu einer Spende zur Misereor-Aktion eingeladen.