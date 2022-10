Ehrenamtliches Angebot in Kevelaer : Kinder-Secondhand-Laden „KuK“ sucht Verstärkung

Ehrenamtliches Angebot in Kevelaer

Kevelaer Die Nachfrage nach dem Angebot des Ladens in der Amsterdamer Straße ist zurzeit besonders hoch. Das ehrenamtliche Konzept hat sich bewährt.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen im Secondhand-Laden „KuK“ an der Amsterdamer Straße 25 in Kevelaer unterstützen hilfsbedürftige Familien, Alleinerziehende und vor allem Kinder. Die Nachfrage nach gut erhaltener Baby- und Kinderkleidung oder Kinderwagen ist zurzeit so groß, dass die ohnehin schon vielen engagierten Frauen um weitere Unterstützung von fitten Frauen jeden Alters bitten.