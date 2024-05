Neues Geschäft in Kevelaer Super Start für „Mechel-Moden“

Wahrscheinlich auch deswegen, weil es sich um eine besondere Boutique handelt. Die Preise der angebotenen Ware sind sehr niedrig. Ganz bewusst. Es handelt sich um Second-Hand-Kleidung. Die Idee dazu entstand aus der Kleiderkammer heraus, die es in Kevelaer gab. Die wurde von Ehrenamtlichen der Pfarrcaritas der Gemeinden St. Antonius und St. Marien gemeinsam geführt. Nun soll mit „Mechel-Moden“ der Kreis derjenigen, die von günstiger Kleidung profitieren, größer werden, so Hermans in seiner Rede. Träger ist der Caritasverband Geldern-Kevelaer. „Für Jedermann und Jederfrau“ soll das Geschäft sein. Hermans spricht von einer Boutique mit Mehrwert, weil so schöne Kleidung nicht entsorgt wird, sondern ein zweites Leben bekommt. Der Erlös wird dann für soziale Projekte eingesetzt.