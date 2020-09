Interreligiöse Friedenswallfahrt in Kevelaer unter Corona-Bedingungen : Unterwegs für Frieden und Gerechtigkeit

Kevelaer Zur sechsten interreligiösen Wallfahrt brachen in Kevelaer Menschen verschiedenster Religionen auf. Sie gaben in Corona-Zeiten mit Sprechblasen wie auch in Wortbeiträgen den Stummen ihre Stimme.

Im Zuge der Corona-Schutzbestimmungen trugen die Teilnehmenden Sprechblasen-Schilder mit sich und gaben so schweigend während der Wallfahrt den Stummen ihre Stimme. Sie setzten gegen die zunehmende Sprachlosigkeit und Hass ein deutliches Zeichen. Bereits Tage vorher schmückten Kreide-Symbole den Boden der Straßen. Die Idee stammte von Pastor David Burau von der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Kevelaer. Die Planung der Wallfahrt lag in den Händen des interregionalen Initiativkreises unter der Regie der Wallfahrtsleitung mit Pastor Gregor Kauling. Vertreter der drei Religionsgemeinschaften, Juden, Christen und Muslime, begrüßten rund 60 Teilnehmende. Über die Stiftung Aktion pro Humanität kam der interreligiöse Impuls zum diesjährigen Leitgedanken. Er galt den diejenigen Menschen, die die Welt vergessen zu haben scheint, die kaum Gehör finden. Es gab verschiedene Beiträge zu dem Thema. Ahmad Aweimer, Dialog- und Kirchenbeauftragter des Zentralrates der Muslime in Deutschland, sprach über Rassismus und Corona. Pastor David Burau richtete an der St.-Antonius-Kirche das Wort an die Wallfahrer. Vor dem Rathaus erwartete Bürgermeister Dominik Pichler die Pilger und erinnerte an die Geflüchteten und ihr Leid, ihre Diskriminierung in den Lagern. „Sie hoffen weiterhin auf ein friedliches Leben“, so Pichler. Doch aktuell seien sie medial verstummt, kaum ein Beitrag thematisiere ihre Situation. Pichler nannte das Lager Moria auf der Insel Lesbos. „Wir dürfen diese Menschen nicht aus dem Blick verlieren.“ Die Stadt Kevelaer ist Sicherer Hafen der Aktion Seebrücke. An der Annastraße/Ecke Hauptstraße schilderte Michael Rubinstein, Gemeindedirektor der Jüdischen Gemeinde in Düsseldorf, die bedrohliche antisemitische Stimmung. Er zitierte aus Briefen, Mails und den sozialen Netzwerken, berichtete aus dem jüdischen Leben jenseits der Öffentlichkeit.