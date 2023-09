Veranstaltung vom 15. bis 17. September in Münster Kevelaerer komponiert Mottolied für Chorfestival

Piel stammt aus Essen, „für mich war es mit dem Umzug nach Kevelaer eine ganz neue Erfahrung, auf dem Land zu leben“, erzählt er. Heraus aus der Anonymität der Großstadt in eine Gesellschaft, in der sich die Menschen untereinander kennen und man sich oft begegnet. „Das war neu für mich“, gibt er zu. Daran hat er sich inzwischen ebenso gewöhnt wie an die weiteren Fahrstrecken, wenn er auf der Suche nach neuen Mitgliedern für den Knabenchor die Schulen in der Umgebung besucht. „Von alleine kommt eigentlich keiner zum Chor, aber in Kevelaer und den umliegenden Ortschaften finden sich bei den Schulbesuchen dann doch immer 20 bis 30 Jungen, die mitmachen möchten.“ Abgesehen von seltenen Ausnahmen, in denen Kinder aus anatomischen Gründen nicht singen können, „ist eigentlich jeder Junge in der Lage, zu singen“, sagt Piel. „Wenn Motivation und Lust da sind, dann hole ich aus jedem etwas raus, das passiert automatisch über die Jahre.“