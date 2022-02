Kevelaer : Gegen einen Baum geprallt

Kevelaer Die Rettungskräfte waren am Donnerstag bei Kevelaer auf der Weller Landstraße im Einsatz. Sie mussten nach einem Unfall einem Mann zu Hilfe eilen.

Ein Verkehrsunfall hat sich in Kevelaer am Donnerstagnachmittag ereignet. Wie die Polizei am Freitag meldete, musste ein 38-jähriger Autofahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden, nachdem er sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zugezogen hatte. Der Mann aus Kevelaer war kurz nach 16 Uhr mit einem VW Caddy auf der Weller Landstraße in Richtung Kevelaer unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Eine Ersthelferin kümmerte sich um den schwer verletzten Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Wagen wurde sichergestellt. Einsatzkräfte sperrten die Weller Landstraße für die Dauer der Unfallaufnahme.