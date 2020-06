Schutzkonzept in Kevelaer gegen sexuellen Missbrauch : Genau hinsehen bei Übergriffen

Schutzkonzept in Kevelaer gegen sexuellen Missbrauch

Kevelaer Schutzkonzept soll für mehr Sicherheit für Kinder und Jugendliche sorgen. Die Kirchengemeinden St. Antonius und St. Marien in Kevelaer stellten jetzt gemeinsam ihre neuen Leitlinien vor.

Entsprechende Konzepte haben nun die beiden Kevelaerer Pfarreien St. Antonius und St. Marien entwickelt. Ausführlich haben die Verantwortlichen jeweils dargestellt, wie es potenziellen Tätern künftig schwer gemacht werden soll, in den Pfarreien Opfer zu finden. Vielmehr sollen Kinder und Jugendliche erleben, dass sie in den kirchlichen Einrichtungen Orte erleben, in denen sie sich wohlfühlen und Personen kennenlernen, denen sie sich anvertrauen können. Gleichzeitig sollen haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter dafür sensibilisiert werden, mögliche Anzeichen für einen Missbrauch schneller zu erkennen und ernst zu nehmen. Kernstück beider Konzepte ist der Verhaltenskodex. Aufgezeigt sind zudem Beschwerdewege mit klaren Hinweisen, wie man sich verhalten soll, wenn der Verdacht besteht, dass es zu grenzverletzendem Verhalten oder sexualisierter Gewalt gekommen ist.