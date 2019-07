Schuldnerberatung der Caritas : Kevelaerer Gesamtschüler lernen den Umgang mit Geld

Kevelaer Schuldnerberater des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer vermittelten Schülern der Gesamtschule wichtige Aspekte rund um das Thema Finanzen.

Mit dem Präventionsprojekt „Money Check“, vermittelten Andrea Leenen-Dicks und Alexander Jaegers, Schuldnerberater des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer, den Neuntklässlern der Gesamtschule Kevelaer-Weeze wichtige Aspekte rund um das Thema Finanzen. Ausgerüstet mit diesem Wissen erhielten die Schüler nun ihre Zertifikate für die erfolgreiche Teilnahme an dem Projekt. Wer keinen Überblick über seine Finanzen hat, kann als Schüler schnell in die Schuldenfalle geraten. Um junge Menschen für den richtigen Umgang mit dem Geld zu sensibilisieren, besuchten Leenen-Dicks und Jaegers an vier Tagen die neunten Klassen der Gesamtschule. Neben der Bar- und Kreditkartenzahlung sowie dem Onlinebanking wurden die wichtigsten Möglichkeiten des Zahlungsverkehrs besprochen. Besonders interessierten sich die Jugendlichen für App-Käufe, die Beeinflussung durch Youtube-Stars und Influencer sowie für die Auswirkungen von Gruppenzwang auf das Kaufverhalten. Mit Hilfe eines fiktiven Fallbeispiels erstellten die Schüler einen Budget- und Haushaltsplan, mit dem sie einen realistischen Überblick über typische Einnahmen und Ausgaben wie zum Beispiel Versicherungen, GEZ-Gebühren sowie Strom- und Wasserkosten erhielten. Darüber hinaus sensibilisierten die Berater die Schüler für das „Kleingedruckte“ in Verträgen, Lockangebote und die Konsequenz von Laufzeitverträgen. „Bevor ihr etwas unterschreibt, lest euch jeden Vertrag gut durch. Überall können kleine versteckte Fallen lauern“, sagte Jaegers. Leenen-Dicks fügte hinzu: „Überdenkt eure Ansprüche und macht euch Gedanken, was ihr euch tatsächlich leisten könnt.“ Und falls es doch einmal finanzielle Probleme geben sollte, „weiht auf jeden Fall immer eure Eltern ein“.