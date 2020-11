Neue Denkpause des Gymnasiums Kevelaer : US-Wahl im Fokus der Schülerzeitung

Kevelaer Einem ganz aktuellen Thema widmet sich die „Denkpause“ aus Kevelaer. Es geht um den Sieg von Joe Biden über US-Präsident Donald Trump.

„Bis kurz vor Druckauftrag hat uns das Titelthema Biden/Trump ziemlich Stress gemacht“, schreiben die beiden Chefredakteure Greta Laermann und Malte Fiedler in ihrem Editorial zur neuen 96. Ausgabe der „Denkpause“ am Kevelaerer Kardinal-von-Galen-Gymnasium. Noch vor einigen Monaten war das Schülermagazin vom Schulministerium als Preisträger des Schülerzeitungs-wettbewerbs 2019/20 auf Landesebene ausgezeichnet worden. Jetzt präsentieren die elf Mitglieder der Redaktion auf 52 Seiten wieder eine Menge Artikel zu ganz unterschiedlichen Themen.

Bis Mitte dieses Monats hat Anna Klucken (Klasse 11) den US-Wahlkrimi beobachtet und schildert die wichtigsten Fakten und Ereignisse der Wochen vor und nach dem eigentlichen Wahltag. Eva Dicks (Klasse 10) und Jula Müller (Klasse 11) besuchten die viel beachtete Keith Haring-Schau im Essener Folkwang Museum. Der Mann, der sich dem Virus stellte, ist zentrales Thema des Artikels über die amerikanische Pop Art Ikone der 80er Jahre, dessen Kampf mit und gegen HIV heutzutage wieder so aktuell ist, wie kaum zuvor.

Unter dem Artikel merken die Chefredakteure an, dass kurz nach Festlegung der Heftstruktur bekannt wurde, dass leider auch alle Museen schließen mussten und verweisen auf neue Termine auf der Website der Keith Haring Foundation und auf den ausgezeichnet bebilderten Katalog zur Ausstellung.

Daneben erörtert Paulina Heinrichs (Klasse 11) im neuen Heft die Frage, ob ein verpflichtender Sozialdienst oder Wehrdienst für junge Leute sinnvoll ist und Joelle Aengenvoort berichtet unter dem Titel „Wenn die Menschlichkeit schwindet“ über der Weltöffentlichkeit bekannte Misshandlungen in verschiedenen Gefangenenlagern. Zoé Klingenberg (Klasse 9) informiert über Tattoos und Piercings und deren Geschichte, Felina Backes (Klasse 9) beschäftigt sich mit dem Zoo unter der Fragestellung „Artenschutz? Gefängnis für Tiere?“ Und Pia Waerder und Lina Jakomin aus der 12. Klasse haben die Referendare für die Fortsetzung ihrer Reihe „2 Wahrheiten, 1 Lüge“ gewinnen können. Natürlich findet man in der letzten Ausgabe des Jahres auch Einiges zur Advents- und Weihnachtszeit: Neue Backrezepte, das Weihnachtsquiz und alles, was man über Schokolade wissen sollte.