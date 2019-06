Schule in Kevelaer : Bunte Musikvielfalt bei der „Maymusic“

Die Schüler des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums begeisterten das Publikum. Die verschiedenen Jahrgangsstufen widmeten sich diversen Musikstilen und Künstlern. Zweieinhalb Stunden Unterhaltung wurden geboten.

Zum elften Mal präsentierten sich Kevelaerer Schüler in unterschiedlichen Chören, in solistischen Gesangs- und Instrumentaldarbietungen in der „Maymusic“.

Der Chor der Jahrgangsstufe 5 unter der Leitung von Gianna Barazutti erinnerte mit „Let it be“ und „Yellow submarine“ an die Beatles-Ära, der Chor der Jahrgangsstufe 6 dachte mit ihrem Leiter Martin Köhler in „Happier“ von Marshmello über eine gescheiterte Beziehung und „In my blood“ von Shawn Mendes über die Erfahrungen mit der Angst nach. Beides Titel, die den Sängern durch eine ungewöhnliche Rhythmik und schwierige Artikulation einiges abverlangte. Das Publikum war von den solistischen Darbietungen begeistert: Benn Tissen überzeugte mit einem erfrischenden Klaviersolo „He’s a pirate“, Maria Pichler sang authentisch Amy Macdonalds „This is the life“ und das Trio Nicole Zientek, Charlotte Roßmann und Lisa Jacobs überzeugte mit einem Reload „When I‘m gone“, der bereits 1935 von der Carter Family gesungen wurde. Dass es auch weltliche Dinge gibt, die uns ein „Hallelujah“ hervorrufen können, besang Helena Schriefers in Leonard Cohens Welterfolg. Musiklehrerin Maren Brezinka präsentierte das Streichensemble mit irischen Folksongs.