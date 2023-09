Theater AG des Gymnasiums präsentiert seine Stücke Spuk im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer

46 Jugendliche führten zwei Kriminalkomödien auf und sorgten im Publikum neben Angst und Schrecken auch für gute Laune und viele Lacher. Die jüngeren Schüler nahmen das Publikum beim Theaterstück „Heißes Geschäft mit kalten Händen“ mit auf eine Reise in den Wilden Westen. In eine Hütte, in der es spukt. Ein einziger Mann habe diese jemals betreten. Danach sei er verstört ins Dorf zurückgekehrt und habe jeden gewarnt. Man solle sich bloß von der Hütte fernhalten.