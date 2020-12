Digitaler Adventskalender in Kevelaer : Schüler überraschen Senioren

Kevelaer Sechstklässler des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums Kevelaer haben den Bewohnern der Altenheime im Advent jeden Tag eine Freude bereitet.

In der Corona-Pandemie zeigt sich die Bedeutung von Werten wie Nächstenliebe, Solidarität und Verantwortung. Auch die Schüler des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums wissen das. In der Adventszeit, in der die Vorfreude auf Weihnachten wächst, sind die Einschränkungen durch die Pandemie sehr deutlich.

Das betrifft besonders Menschen, die in Seniorenheimen leben. Die Kontakte sind eingeschränkt und auch die gemeinsamen Aktivitäten während der Adventszeit sind nicht in dem Maße möglich wie vor der Corona-Zeit.

Die Schüler wollten den Kevelaerer Senioren eine Freude machen und ihnen das Gefühl geben, dass besonders in der Adventszeit an sie gedacht wird. So entstand die Idee, einen digitalen Adventskalender für die Bewohner verschiedener Seniorenheime in der Wallfahrtsstadt Kevelaer zu gestalten. Schüler der Klassen 6 übten das gestaltende Vorlesen von Advents- und Weihnachtsgeschichten ein. „Die Schülerinnen und Schüler haben ihre Geschichten mit großem Engagement vorgelesen. Sie waren sofort mit Freude dabei“, sagt Nicole Lücke, Deutschlehrerin am Kardinal-von-Galen-Gymnasium, die das Projekt gemeinsam mit dem Erprobungsstufenleiter Marcel Robens durchführte.