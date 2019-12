Post aus Engelskirchen : Twisteden schreibt an das Christkind

Joleen zeigt den großen Umschlag, in den der Brief an das Christkind gesteckt wurde. Danach kam er in der Briefkasten und machte sich auf den Weg nach Engelskirchen. RP-Foto: Prümen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Twisteden Trotz Whatsapp und Instagramm. Der handgeschriebene Brief hat gerade zu Weihnachten Hochkonjunktur. Schüler aus Twisteden schrieben an das Christkind und bekamen sogar Antwort.

Eine Sache ist für die Kinder keine Frage. Natürlich gibt es das Christkind. Und natürlich wollen alle in der 1/2c an das Christkind auch einen Brief schreiben, als Lehrerin Kristina Schmitt mit der Idee in die Klasse kommt. Schließlich können die Kinder in dem Brief dann auch die Fragen stellen, die ihnen schon immer auf den Nägeln brennen: Wie kommst du an die ganzen Geschenke, ohne dass es jemand sieht? Wie kannst du so viele Päckchen in einer Nacht verteilen? Hast du Helfer?

Fragen über Fragen, bei denen die Schüler auf Antwort aus erster Hand hoffen. Vom Christkind selbst nämlich, an das der bunt gestaltete Brief der Klasse geschickt werden soll.

Der Brief ans Christkind. Foto: Norbert Prümen (nop)

Den Text hatte sich die ganze Klasse gemeinsam ausgedacht, ohnehin lobt Lehrerin Kristina Schmitt den guten Zusammenhalt der Kinder. Schüler aus fünf Ländern werden hier von ihr unterrichtet. Kinder aus Deutschland, Algerien, Frankreich, Polen und Rumänien lernen in der 1/2c gemeinsam. Auch das haben die Kinder dem Christkind geschrieben. „Alle helfen sich gegenseitig und unterstützen sich, wenn ein Kind Probleme mit der Sprache hat“, sagt die Lehrerin. Jetzt kurz vor Weihnachten komme man natürlich auch darüber ins Gespräch wie in den verschiedenen Heimatländern das Fest gefeiert wird. Ahmed etwa hat erzählt, dass bei ihm vor einiger das Zuckerfest gefeiert wurde. Auch er hat den Brief mit unterschrieben. Die Familie des Jungen sei ein Beispiel für gelungene Integration in Twisteden, berichtet die Lehrerin.

Den Brief an das Christkind haben alle Kinder sehr ernst genommen, schließlich geht es für sie auch um eine wichtige Sache. Gemeinsam haben die Kinder beraten, was sie aufschreiben wollen, was sie unbedingt immer schon mal fragen wollten. „Es war eine richtig schöne Zeit“, freut sich die Lehrerin.

Die Kinder hatten viel Freude daran, dem Christkind zu schreiben. „Es war eine schöne Zeit“, sagt ihre Lehrerin. Foto: Norbert Prümen (nop)

Für die Gemeinschaft in der Klasse spricht, dass ganz demokratisch abgestimmt wurde, welcher Brief nach Engelskirchen geschickt wird. Die Wahl fiel schließlich auf Joleen, weil sie das Papier auch noch ganz schön gestaltet hatte. Darüber wird sich das Christkind bestimmt freuen, meinten die Kinder. Ohnehin war das Ganze eine Gemeinschaftsproduktion und kein privater Wunschzettel. Denn die Kinder wünschen sich für die ganze Klasse Material für die Freie Lernzeit. Jetzt muss der bunte Brief nur noch in den großen Umschlag, auf den die Lehrerin schon die Adresse geschrieben hat: An das Christkind, 51777 Engelskirchen. Der Brief landet im nächsten Postkasten. Das Warten auf Antwort vom Christkind beginnt.

Als der Reporter kurz vor Weihnachten wiederkommt und die Lehrerin einen dicken Umschlag unter dem Arm trägt, ahnen die Schüler schon, dass etwas Besonderes ansteht. Schnell sitzt jedes Kind auf seinem Platz, es wird still bis Kristina Schmitt den Umschlag in die Höhe hält und verkündet: „Ihr habt Post vom Christkind.“ Da wird laut gejubelt, vor allem weil für jedes Kind auch noch ein eigener Brief im großen Umschlag ist. Auf vielen Briefen steht sogar der Name der Schüler. „Das Christkind weiß sogar wie wir heißen“, staunt ein Kind, ein anderes wirft ein: „Wir haben doch auch den Brief mit unseren Namen unterschrieben.“ Ganz schön clever die 1/2c in Twisteden.

Klassenlehrerin Kristina Schmitt zeigt die Post vom Christkind. Foto: Latzel

Es wird wieder still als Joleen den Brief vom Christkind vorliest. Alle sind begeistert. Bleibt nur die Frage: Gehen denn jetzt auch alle Wünsche in Erfüllung? Aber das werden die Kinder natürlich erst am Heiligen Abend erfahren. Bleibt für den Reporter am Schluss nur noch eine Frage an die Klasse: Wer schreibt denn im nächsten Jahr an das Christkind?