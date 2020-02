Feuer in Twisteden : Schreinerei steht in Flammen

TWISTEDEN Teile einer Schreinerei sind bei einem Feuer komplett niedergebrannt. Die Feuerwehr löscht mit starken Kräften.

Ein Brand in einer Schreinerei in Twisteden sorgt aktuell für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Um 10.48 Uhr war gemeldet worden, dass in einem Teil der Firma am Maasweg ein Feuer ausgebrochen war. Da die Feuerwehrleute beim Eintreffen sahen, dass das Gebäude bereits voll in Flammen stand, wurden starke Kräfte nachalarmiert. Insgesamt sind die Feuerwehren aus Kevelaer, Twistedeten, Wetten, Wemb, Weeze und Walbeck im Einsatz. Auch Ordnungsamt, Polizei und Rettungswagen sind am Einsatzort.