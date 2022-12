Fünfstellige Summe ergaunert Täter schocken 81-Jährige in Kevelaer mit Anruf

Die unbekannte Frau wies die Seniorin am Telefon an, mit dem geforderten Bargeld zu einem Übergabeort an der Gelderner Straße zu kommen. Die 81-Jährige sagte, sie wolle direkt ihre Schwiegertochter anrufen. Das ginge nicht, die habe mit im Auto gesessen, sagte die falsche Anwältin. Man brauche jetzt dringend das Geld.