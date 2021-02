Einsatzkräfte haben viel zu tun : Schneechaos: Busverkehr im Gelderland eingestellt

Gelderland Auch das Gelderland versinkt im Schnee. Die Busse fahren nicht mehr. Die Feuerwehr bittet angesichts der Straßenverhältnisse darum, möglichst zuhause zu bleiben.

Idyllisch präsentierte sich der Kapellenplatz am Samstagabend in der Dunkelheit, am nächsten Morgen lag auch hier tiefer Schnee . Der Winter hat das Gelderland fest im Griff und führte zu zahlreichen Einsätzen.

Der Busbetrieb war auch im Gelderland komplett eingestellt. „Wir haben haben uns am Sonntagvormittag entschlossen, den Busverkehr im kompletten Verkehrsgebiet aufgrund der Wetterlage bis auf Weiteres einzustellen. Schnee und glatte Straßen machen eine sichere Fahrt am Niederrhein unmöglich“, so Niag-Sprecher Michael Block. „Wie in anderen Gebieten bleiben die Busse deshalb auch am Niederrhein am Sonntag in den Depots. An einzelnen Standorten konnten die Fahrzeuge bei Schichtbeginn am frühen Sonntagmorgen wegen der überfrierenden Nässe nicht einmal die Depots verlassen.“ Man bitte die Fahrgäste um Verständnis.