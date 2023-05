Wollten Sie damit Geld waschen? Diebe klauen Waschmittel aus Friseursalon in Weeze

Man kann nur spekulieren, was unbekannte Täter mit ihrer Beute machen wollten. Wollten sie sie für Geldwäsche benutzen? Oder damit schmutzige Geschäfte reinwaschen? Klar ist: Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen sind Täter in einen Friseursalon auf der Wasserstraße in Weeze eingebrochen. Sie verließen den Salon wieder mit gestohlenem Waschpulver. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter eine Hintertür auf, gelangten so in das Haus und gingen gleich in den Waschkeller.