Kevelaer: Schlüsseldienst-Prozess: Es besteht weiterhin Fluchtgefahr

Kevelaer Wenig ergiebig sind gestern die Zeugenladungen im Prozess um die ehemalige Deutsche Schlüsseldienst Zentrale (DSZ) gewesen. Von acht erschienenen Zeugen verweigerten gleich sieben die Auskunft, weil sie sich mit einer Aussage vor dem Klever Landgericht womöglich selbst belastet hätten.

Lediglich einer der geladenen Schlüsseldienst-Monteure gab Auskunft: Nach einer einmonatigen Einarbeitung durch einen anderen Monteur sei er als Selbstständiger acht Monate für die DSZ tätig gewesen. Deutschlandweit und in Österreich sei der Essener auf Montage gewesen, habe in der Regel im Hotel übernachtet und die Aufträge per SMS von der DSZ erhalten. 40 Prozent der Rechnungsbeträge habe er behalten, der Rest sei an die Gelderner Zentrale gegangen. In welche Region er reisen sollte, um Aufträge durchzuführen, habe ihm der 39-jährige Angeklagte und ehemalige Geschäftsführer der DSZ mitgeteilt.