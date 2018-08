Schlüsseldienst-Prozess: Anwälte fordern Freisprüche

Geldern / WEEZE/ Kleve Im Prozess um die Deutsche Schlüsseldienst-Zentrale (DSZ) plädierten am Dienstag die Verteidiger beider Angeklagten. Die Kammer um den Vorsitzenden Richter Christian Henckel wird am 7. August das Urteil verkünden.

Die fünf Verteidiger beurteilten den Sachverhalt in ihren Plädoyers am Dienstag anders: Sie beantragten allesamt Freispruch für ihre Mandanten. Tenor: kein Betrug, kein Wucher, kein Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt und auch keine Steuerhinterziehung. Beim Betrug sei die Täuschung, etwa über die Ortsansässigkeit des Schlüsseldienst-Anbieters, maßgeblich. Die DSZ hatte deutschlandweit Anzeigen geschaltet, die den Eindruck erweckten, die Anrufer hätten es mit ortsansässigen Handwerkern zu tun.

Doch selbst wenn so ein Irrtum beim Kunden bis zur Zahlung bestehen bleibe, sei das nicht ursächlich für die Zahlung, so Rechtsanwalt Thomas Heine: „Die Kunden haben nicht gezahlt, weil sie dachten, dass der Monteur aus dem Ort kommt, sondern weil ein Preis für eine Dienstleistung auf der Rechnung stand.“

Heine wies zudem darauf hin, dass – bis auf zwei Ausnahmen – in mehr als 300 Zivilverfahren der Monteur, nicht die vermittelnde Zentrale als Vertragspartner des jeweiligen Kunden ausgemacht wurden. „Es wäre doch bemerkenswert, wenn sämtliche Zivilgerichte von Aachen bis Görlitz, von Kiel bis Berchtesgaden sich geirrt hätten – und allein die Klever Staatsanwaltschaft das Ei des Kolumbus entdeckt hat“, so Heine. Die Staatsanwaltschaft hatte hierzu in ihrem Plädoyer am Freitag angeführt, dass die zivilgerichtlichen Instanzen meist nicht die Möglichkeiten hätten, sich die komplexe Gesamtstruktur der DSZ ausreichend zu erschließen. Selbst das behördenübergreifende Ermittlungsteam habe in jahrelanger Arbeit erst 500 bis 600 Teile eines „Puzzles mit 1000 Teilen“ kombiniert, so Staatsanwalt Hendrik Timmer.