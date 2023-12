Neues aus Bury St. Edmunds In England gibt es Schilder mit dem „Kevelaer Way“

Erst im Sommer hatten die Freunde aus Bury den rotarischen Freunden am Niederrhein einen Besuch abgestattet. Das Foto werten die Kevelaerer als Zeichen der freundschaftlichen Verbundenheit und Bekräftigung der Städtepartnerschaft. Die beiden Rotary-Clubs hatten während der Corona-Phase erste Kontakte über verschiedene Online-Meetings geknüpft und mit dem Besuch der Kevelaerer im Mai 2022 die Freundschaftserklärung beidseitig auf englischem Boden unterzeichnet. Die Freundinnen und Freunde aus Bury besuchten Kevelaer im August dieses Jahres. Gegenseitiges Kennenlernen und Austausch zu rotarischen Themen und Zielen prägten den Aufenthalt an den jeweiligen Orten. Mit der Eintragung ins „Goldene Buch“ der Wallfahrtsstadt Kevelaer erfuhren die Gäste aus Bury eine besondere Wertschätzung und werteten dies als offizielles Zeichen. Auch der Besuch des Theaterchor Niederrhein zu zwei Gemeinschaftskonzerten mit englischen Chören in Bury St. Edmunds trug wesentlich zur Bekräftigung der gewachsenen Verbindung bei. Bereits heute kann man sich auf weitere Begegnungen auf beiden Seiten des Kanals freuen. „Den rotarischen Freundinnen und Freunden in Bury St. Edmunds gilt unser Dank für dieses großartige Zeichen der Verbundenheit,“ erklärt die Präsidentin des Rotary Club Kevelaer, Margret Voßeler-Deppe, die hier für alle Mitglieder spricht.