Kevelaer: Schilder erinnern an die alten Hofnamen

Kevelaer Seit Februar läuft in Winnekendonk ein Gemeinschaftsprojekt, um die bäuerliche Kultur und die Erinnerung an die ursprüngliche Landwirtschaft vor Ort zu erhalten. Weitere Funktionen mit QR-Codes sind angedacht.

"Einige neue Besitzer von manchen Höfen, die jetzt nicht mehr in der Landwirtschaft aktiv sind, kannten deren Namen gar nicht, und so haben wir die dann aus den Archiven herausgeholt. Viele Eigentümer finden es auch sehr interessant, mehr über die Geschichte ihres Anwesens herauszufinden", erinnerte sich Willi Düngelhoef von der Geschichtsgruppe, der federführend war bei der Umsetzung des Projekts. "Früher schrieben manche einfach nur den Hofnamen zum Dorf auf einen Brief, und das Ganze kam an. So etwas geht natürlich heute nicht mehr, aber es zeigt, wie extrem verbunden die Menschen mit den jeweiligen Bezeichnungen waren", erklärte Georg Drißen, der Sprecher der Gruppe. "Wir wollen einfach etwas gegen das Vergessen unternehmen, damit man mit seiner Heimat etwas mehr verbindet, als nur das Haus, in dem man selber wohnt. So kann man auch den Bezug zur Landwirtschaft und zur bäuerlichen Kultur erhalten."